Ликсутов: Более 76 тысяч жителей получат привычные и новые маршруты после открытия реконструированной станции метро «Варшавская»

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена.

Уже скоро вновь откроется после реконструкции станция метро «Варшавская». Напомним, сейчас ее интегрируют с Большой кольцевой линией: меняют рельсы, облицовку стен и платформы, обновляют пассажирскую зону, основные конструкции и техническую «начинку». Фактически станцию разобрали и собрали заново с применением передовых инженерных технологий. Путевые стены «Варшавской» украшают панно, которые также реставрируют.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина идет подготовка к полному запуску Большой кольцевой линии метро, - отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Бывшая Каховская линия станет частью БКЛ. Свыше 76 тысяч жителей в пешей доступности от станции «Варшавская» смогут не только строить привычные маршруты, но и получат новые удобные варианты поездок и пересадки на другие радиальные линии, МЦК и МЦД».

По его словам, для жителей путь в разные районы города станет в 2–4 раза короче.

«По прогнозам, после открытия станции метро «Варшавская» ею будут пользоваться более 32 тысяч пассажиров в будний день», - уточнил заммэра.

ЦИФРЫ

- рядом со станцией «Варшавская» живет более 76 тысяч человек;

- до станции «Университет» и аэропорта Внуково можно будет доезжать в два раза быстрее, до ТПУ «Печатники» - в 4 раза, до ТПУ «Текстильщики» - всего за 15 минут без пересадок;

- после запуска нового участка БКЛ станция «Каширская» разгрузится на 23%, «Коломенская» – на 10%, «Павелецкая» – на 12%, «Севастопольская» – на 35%;

- снизится нагрузка на Каширское шоссе (до 8%), проспект Андропова (до 12%), Варшавское шоссе (до 7%) и местные улицы.