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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:33

Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал «Мещерская» будущего МЦД-4

Три года назад были запущены первые Московские центральные диаметры
Ксения БОГДАНОВА
За три года поездами МЦД воспользовались более 500 миллионов пассажиров.

За три года поездами МЦД воспользовались более 500 миллионов пассажиров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три года назад в столице запустили первые Московские центральные диаметры. За это время поездами МЦД воспользовались более 500 миллионов пассажиров, сообщил мэр города Сергей Собянин. Глава столицы 21 ноября принял участие в церемонии открытия станции «Мещерская» Киевского направления Московской железной дороги. В будущем «Мещерская» станет одной из станций МЦД-4. Сейчас она вновь заработала после комплексной реконструкции.

«Сегодня интересная дата - трехлетие как мы запустили первые МЦД. В Москве появился новый транспорт - центральные диаметры, которые с каждым годом становятся популярнее и, по сути дела, полностью интегрированы в метро. За три года перевезено практически полмиллиарда пассажиров», - рассказал мэр Москвы.

В следующем году начнут работать МЦД-3 и МЦД-4. Сергей Собянин подчеркнул, что их запуску предшествовала большая подготовительная работа.

«Здесь, на МЦД-4 на Киевском направлении, уже реконструировано 12 вокзалов: современные комплексы, с лифтами, с кассами, с вестибюлями. Это уже не просто пригородные остановки. Это уже современные вокзалы, - отметил мэр. - В следующем году огромные планы, огромный объем работ, и, конечно, без заделов нам не обойтись, поэтому надо сосредоточиться для того, чтобы в следующем году полностью запустить важные и нужные диаметры».

Станция «Мещерская» будет обслуживать жителей района Солнцево и Очаково-Матвеевское. По словам заместителя генерального директора - начальника Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «РЖД» Олега Тони, все работы по реконструкции идут по графику. В декабре будут открыты еще две станции – «Минская» и «Переделкино».

«В этом году мы стараемся работать с заделом к следующему году, поэтому не только будут выполнены плановые показатели этого года по всем выполняемым работам, но и сделаем чуть-чуть больше с тем, чтобы следующий год был для нас годом уже уверенного запуска третьего и четвертого диаметров», - пообещал Олег Тони.

Реконструкция станции «Мещерская» началась в 2019 году, однако она не прекратила свою работу. Для пассажиров соорудили временные платформы. Поезда продолжали доставлять москвичей по расписанию.

В ходе реконструкции строители построили две платформы, оборудовав их по всей длине навесами. Кроме того, был сооружен подземный пассажирский вестибюль. Помимо выхода к поездам он также выполняет функции комфортного и безопасного пешеходного перехода через железную дорогу. Вместе с реконструкцией станции строители занимались благоустройством прилегающей к ней территории.

С запуском «Мещерской» улучшится транспортное обслуживание жителей районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, в которых проживают 255 тысяч человек. При этом около 11 тысяч москвичей живут в непосредственной близости от станции.