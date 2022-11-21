Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал «Мещерская» будущего МЦД-4

За три года поездами МЦД воспользовались более 500 миллионов пассажиров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три года назад в столице запустили первые Московские центральные диаметры. За это время поездами МЦД воспользовались более 500 миллионов пассажиров, сообщил мэр города Сергей Собянин. Глава столицы 21 ноября принял участие в церемонии открытия станции «Мещерская» Киевского направления Московской железной дороги. В будущем «Мещерская» станет одной из станций МЦД-4. Сейчас она вновь заработала после комплексной реконструкции.

«Сегодня интересная дата - трехлетие как мы запустили первые МЦД. В Москве появился новый транспорт - центральные диаметры, которые с каждым годом становятся популярнее и, по сути дела, полностью интегрированы в метро. За три года перевезено практически полмиллиарда пассажиров», - рассказал мэр Москвы.

В следующем году начнут работать МЦД-3 и МЦД-4. Сергей Собянин подчеркнул, что их запуску предшествовала большая подготовительная работа.

«Здесь, на МЦД-4 на Киевском направлении, уже реконструировано 12 вокзалов: современные комплексы, с лифтами, с кассами, с вестибюлями. Это уже не просто пригородные остановки. Это уже современные вокзалы, - отметил мэр. - В следующем году огромные планы, огромный объем работ, и, конечно, без заделов нам не обойтись, поэтому надо сосредоточиться для того, чтобы в следующем году полностью запустить важные и нужные диаметры».

Станция «Мещерская» будет обслуживать жителей района Солнцево и Очаково-Матвеевское. По словам заместителя генерального директора - начальника Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «РЖД» Олега Тони, все работы по реконструкции идут по графику. В декабре будут открыты еще две станции – «Минская» и «Переделкино».

«В этом году мы стараемся работать с заделом к следующему году, поэтому не только будут выполнены плановые показатели этого года по всем выполняемым работам, но и сделаем чуть-чуть больше с тем, чтобы следующий год был для нас годом уже уверенного запуска третьего и четвертого диаметров», - пообещал Олег Тони.

Реконструкция станции «Мещерская» началась в 2019 году, однако она не прекратила свою работу. Для пассажиров соорудили временные платформы. Поезда продолжали доставлять москвичей по расписанию.

В ходе реконструкции строители построили две платформы, оборудовав их по всей длине навесами. Кроме того, был сооружен подземный пассажирский вестибюль. Помимо выхода к поездам он также выполняет функции комфортного и безопасного пешеходного перехода через железную дорогу. Вместе с реконструкцией станции строители занимались благоустройством прилегающей к ней территории.

С запуском «Мещерской» улучшится транспортное обслуживание жителей районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, в которых проживают 255 тысяч человек. При этом около 11 тысяч москвичей живут в непосредственной близости от станции.