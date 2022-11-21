Рецидивист подобрал забытую женскую сумочку в метро Москвы и оставил ее себе

У задержанного нашли и оставленную сумочку, и часть денежных средств ее владелицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее судимый житель столицы может снова оказаться на скамье подсудимых из-за забытой дамской сумочки, которую он подобрал в метро Москвы, сообщает МВД Медиа. Мужчина зашел в вагон на станции «Деловой центр» Большой Кольцевой линии, заметил бесхозный саквояж и, прихватив его, скрылся.

В сумке, как оказалось позднее, были документы ее владелицы, личные вещи и наличные средства - 130 тысяч рублей. О краже стало известно после того, как забывчивая хозяйка сумки - 42-летняя приезжая из Ближнего Зарубежья - обратилась в полицию.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в краже на территории Юго-Западного округа, - уточняется в сообщении.

Полицейские провели обыск по месту проживания подозреваемого. Им удалось обнаружить и похищенные вещи, и часть денег, которыми новый владелец сумочки распорядиться не успел.

По факту случившегося возбудили дело о краже. Арестовывать подозреваемого не стали, оставив его под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в убийстве таксиста на западе Москвы. У него нашли банковскую карту, которой ранее пользовался убитый.