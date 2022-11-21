«Будет очень опасно»: синоптик Тишковец предупредил москвичей о ледяном дожде

Ледяные дожди прогнозируются в столице в районе 9 утра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Снежно-ледяно-дождевым Армагеддоном» назвал надвигающиеся на Москву ледяные дожди ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он призвал жителей столицы в своем Телеграм-канале отнестись к прогнозу на вторник, 22 ноября 2022 года, максимально серьезно.

- Москвичи, отнеситесь серьезно к прогнозу ледяного дождя на вторник и минимизируйте риски. На дорогах будет очень опасно - скользко! Берегите себя! - написал синоптик.

Ранее Евгений Тишковец спрогнозировал обильные осадки в Москве во вторник, 22 ноября. Как уже сообщал KP.RU, это будет снежная крупа и ледяные дожди.

Они пройдут около девяти часов утра, и в результате на дорогах и тротуарах появится крепкая ледяная корка, толщина которой составит до шести миллиметров. Обледенение грозит и другим поверхностям, включая ограды, поручни, ветви деревьев, скамейки - в городе будет очень скользко.