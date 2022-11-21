Полицейские рассказали, как спасли людей из пожара на цветочном складе в Москве

В пожаре погибли семь человек Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Количество жертв пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве могло оказаться в два раза больше, если бы не действия транспортных полицейских, сообщает МВД Медиа. Сотрудники линейного отдела на станции Москва – Ленинградская спасли шестерых взрослых и 4-летнюю девочку, которые оказались в ловушке между подбиравшимся огнем и запертой на замок складской дверью.

- Уже находясь на улице, оперуполномоченный уголовного розыска отдела Заурбек Гуриев услышал из охваченного дымом здания крики людей, и как кто-то пытается выбить закрытую дверь склада, - говорится в сообщении.

Сотрудник правоохранительных органов собрал коллег, и полицейские, используя лом из пожарного щита, вскрыли дверь за несколько минут, освободив людей. К этому моменту огонь начал стремительно распространяться по всему складу. Осмотреть все помещение базы и вывести, вероятно, оставшихся внутри людей не представлялось возможным.

Пожар на оптовой цветочной базе на площади трех вокзалов в центре Москвы начался днем 20 ноября. Огонь распространился на площадь около 2,5 тысячи квадратных метров, погибли семь человек. Как сообщал KP.RU, к трагическим последствиям могла привести целая цепочка неблагополучных факторов от нарушений правил безопасности при сварке до несработавших огнетушителей и хранения вблизи места возгорания легко воспламеняющихся товаров.