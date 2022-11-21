«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 23 ноября 2022 года

«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 23 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве и Московской области продлили «жёлтый» уровень погодной опасности. В отношении ряда угроз он будет действовать до 12:00 23 ноября. Об этом сообщают на сайте Гидрометцентра России.

Так, по данным синоптиков, гололедица в Москве продлится до полудня 23 ноября. На несколько часов раньше, ночью того же дня, должно закончиться предупреждение об изморозевых отложениях (до 02:00). Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду пока обещают только на 21 ноября, до 21:00.

В Московской области ситуация несколько иная. Предупреждение о сильном ветре в регионе продлится до 21:00 22 ноября, а гололедица - как минимум до 12:00 23 ноября. Также синоптики предупреждают об изморози в области с 02:00 22 ноября до 21:00 23 ноября.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 22 ноября Москву ждут настоящие ледяные дожди, поэтому жителям рекомендуется соблюдать осторожность в городе. Во избежание травм.