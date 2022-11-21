Из-за пожара в одной из башен рядом с Москва-Сити эвакуируют людей

Из-за пожара в одной из башен в Москва-Сити эвакуируют людей Фото: Иван ВИСЛОВ

Поздним вечером 21 ноября в одной из башен в Москва-сити произошел пожар. Сейчас оттуда эвакуируют людей. О причинах случившегося пока не сообщается.

Как уточняет телеканал "360" со ссылкой на источник, там загорелась квартира на верхних этажах ЖК Headliner. Жители попросили о помощи, поскольку им не удалось выйти самостоятельно.

Выяснилось, что огонь охватил квартиру на 37 этаже. Сейчас на месте ЧП уже работают пожарные расчеты.

Накануне сообщалось, что пожар произошел в старом здании, построенном еще в 1861 году, которое сейчас используется под складские помещения. Предположительно, очаг возгорания находился на первом этаже. До приезда спасателей из здания самостоятельно выбрались семь человек. Через какое-то время в здании рухнули перекрытия между этажами, а площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров. В результате пожара погибли несколько человек.