Гидрометцентр предупредил о мокром снеге, гололеде и -2 градусах в Москве 22 ноября

Столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Москве во вторник, 22 ноября, ожидается облачная погода и атмосферные осадки в виде снега и дождя. Местами прогнозируется гололед и налипание снега. Днем столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, временами порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, влажность – 91%.

В ночь на среду гололед и ледяной снег сохранятся. Ветер немного утихнет – 2-7 метров в секунду. В столице подморозит до – 2 градусов. Днем температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. Вновь ожидается снег и дождь. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резких перепадах давления в Москве со 22 ноября. Во вторник будет 742 мм ртутного столба, а в субботу – 760 мм ртутного столба.