Аэропорты Москвы работают в обычном режиме, несмотря на ледяной дождь

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непростые метеоусловия в Москве не сказались на работе столичных аэропортов. Отмены рейсов нет, обслуживание самолетов и пассажиров проходит плановом порядке, сообщили в телеграм-канале Росавиации.

«Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме», - сказано в сообщении.

Уточняется, что незначительные задержки авиарейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов, а также на очистку от снега объектов аэродромной инфраструктуры.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 10:30 во Внуково задержано два рейса, в Домодедово – 11, а в Шереметьево – десять. Некоторые пассажиры не могут улететь, так как их самолеты отменили.

Ранее KP.RU сообщал, что во вторник Москву накрыл ледяной дождь. На дорогах и тротуарах образовался гололед. В городе дует восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Столбики термометров показывают около нуля градусов. Из-за непогоды на столичных дорогах образовались пробки в 8 баллов. Горожан просят пересесть на общественный транспорт.