В Москве появилась вакансия менеджера по новогоднему настроению

У сотрудников на уме одни отчеты и дедлайны, а тем временем, праздник к нам приходит Фото: Shutterstock

Вакансия менеджера по новогоднему настроению с проектной работой с 1 по 31 декабря 2022 года появилась в Москве на портале SuperJob. За оплату в размере до 150 тысяч рублей он должен будет создать и поддерживать праздничный настрой у коллектива до самых праздников.

- У сотрудников на уме одни отчеты и дедлайны, а тем временем, праздник к нам приходит. Нужно проследить, чтобы олени были выставлены, елка наряжена, снежинки развешаны, - говорится в описании вакансии.

Помимо искусного подбора музыки и организации поставок мандаринов в офис, от нового сотрудника ждут креативного оформления новогодней елки. Также потребуется выяснить у коллег их предпочтения относительно формата празднования Нового года и сопутствующих развлечений.

Не забывает руководство компании и о тех, кто работает на удаленке - от менеджера по новогоднему настроению потребуется разработать инструкцию по созданию праздничного настроя и у них.

От соискателя требуется фанатичная любовь к новогодним праздникам, «навыки фигурной резьюы по снежинкам», навыки оформления пространств и организаторские способности. Успешному кандидату же, помимо оплаты, обещают предоставить полную свободу творчества и даже команду эльфов в помощь.

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