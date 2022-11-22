Свет погас на станции МЦД «Славянский бульвар»

На станции МЦД «Славянский бульвар» нет света

На станции «Славянский бульвар» первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) погас свет. В вестибюле пассажиры передвигаются с телефонами и фонариками в руках. Из-за перебоя с электричеством не работают эскалаторы, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Турникеты на станции открыты. В пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры пока не комментировали данную информацию. Причины отключения электроэнергии устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что 8 ноября на Московском центральном кольце было остановлено движение поездов по часовой стрелке из-за человека на путях. Подробности случившегося не уточнялись. Через некоторые время движение электричек ввели в график.

Кроме того, 9 ноября на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки задерживалась поезда после падения человека на пути. На южном участке салатовой ветки были увеличены интервалы движения.