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НовостиОбщество22 ноября 2022 8:00

Свет погас на станции МЦД «Славянский бульвар»

Причины отключения электроэнергии пока не сообщаются
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На станции МЦД «Славянский бульвар» нет света

На станции МЦД «Славянский бульвар» нет света

На станции «Славянский бульвар» первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) погас свет. В вестибюле пассажиры передвигаются с телефонами и фонариками в руках. Из-за перебоя с электричеством не работают эскалаторы, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Турникеты на станции открыты. В пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры пока не комментировали данную информацию. Причины отключения электроэнергии устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что 8 ноября на Московском центральном кольце было остановлено движение поездов по часовой стрелке из-за человека на путях. Подробности случившегося не уточнялись. Через некоторые время движение электричек ввели в график.

Кроме того, 9 ноября на Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки задерживалась поезда после падения человека на пути. На южном участке салатовой ветки были увеличены интервалы движения.