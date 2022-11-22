Количество трамваев увеличили на юге Москвы после закрытия участка Замоскворецкой линии

На маршрутах № 47 и 49 теперь ходят 27 трамваев Фото: Департамент транспорта Москвы

На юге Москвы на маршрутах трамваев № 47 и 49, следующие из Нагатино к станции метро «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии и станции МЦК «Верхние Котлы», добавлено 7 трехсекционных вагонов, сообщает столичный Дептранс. Теперь на этих маршрутах работают 27 трамваев, а интервалы движения между ними сократились до 4-6 минут.

- Маршрут трамвая № 47 за несколько дней вошел в тройку самых популярных среди пассажиров, - отмечается в сообщении.

А произошло это после того, как на полгода закрылся участок Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехово». В результате трамвайными маршрутами № 47 и 49 стали пользоваться на 20% пассажиров больше.

В Дептрансе заметили, что длительность поездки на трамвае от закрытой станции метро «Коломенская» до действующей станции «Нагатинская» составляет порядка 10 минут.

Участок на юге Замоскворецкой линии закрыли 12 ноября для возведения нового тоннеля в его составе. Возобновить движение планируется только через полгода. Как сообщал KP.RU ранее, для компенсации запущены новые автобусные маршруты, которые довезут жителей юга Москвы до станций метро других веток и МЦК.