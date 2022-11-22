Московская железная дорога в условиях ледяного дождя работает без сбоев

Поезда МЖД идут без сбоев в расписании Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московская железная дорога, несмотря на ледяной дождь и образование наледи, на контактной сети работает штатно, сбоев в движении поездов не зафиксировано, сообщает пресс-служба МЖД. Инфраструктуру регулярно чистят от льда 16 локомотивов со специальным оснащением.

- Они оборудованы вибропантографами - специальными устройствами, которые во время движения локомотива сбивают наледь с контактной сети, - уточняется в сообщении перевозчика.

Как сообщил KP.RU ранее, 22 ноября в Москве выпадут осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Это будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду, что при минусовой температуре приведет к образованию крепкой наледи как на проезжей части, так и на тротуарах.

Синоптики сообщили о том, что непогода надвигается с юго-запада и уже накрыла часть столичного региона. Ожидается, что толщина ледяной корки достигнет 5-6 мм в Москве и до 7 мм - в Московской области.