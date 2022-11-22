Сбившего инспектора ГИБДД водителя ищут в Новой Москве

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новой Москве сотрудники полиции разыскивают водителя-лихача, сбившего инспектора ГИБДД, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

Инцидент произошел утром в понедельник, 21 ноября, в поселении Вороновское (ТиНАО). Сотрудники Госавтоинспекции остановили Honda, водитель которой проехал на красный свет. Как только мужчину попросили предъявить документы, он резко завел иномарку, наехал на одного из правоохранителей и скрылся с места происшествия. Старшему лейтенанту полиции пришлось обратиться за медицинской помощью. Затем он продолжил несение службы.

«Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и его задержание», - добавили в пресс-службе.

По информации в правоохранительных органах, из-за случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 318 «Применение насилия в отношении представителя власти. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

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