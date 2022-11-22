Овчинский: Столичный фармпроизводитель получил международный сертификат качества

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заключение о соответствии требованиям GMP Евразийского экономического союза производства ветеринарных лекарственных препаратов получил Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм»). Документ служит подтверждением соответствия выпускаемых средств установленным международным критериям безопасности и качества. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, такой сертификат повышает экспортный потенциал компании. Это позволит вывести на единый рынок ЕАЭС востребованные в сфере ветеринарии лекарства.

«Московский эндокринный завод, один из ведущих фармпроизводителей города, начал выпуск ветеринарного препарата летом этого года, - отметил глава ведомства. - В планах компании – произвести более 100 тысяч упаковок до конца года».

В России этот препарат уже вышел на рынок. Средство используют для обезболивания при комплексной терапии. Например, при умеренных и сильных болях после операций, травмах, различных манипуляциях во время диагностики или лечения, в том числе в стоматологии, а также при других неинфекционных болезнях. До конца этого года компания планирует вывод на рынок ещё одного ветпрепарата - в виде инъекций для общей анестезии.

Напомним, с 2016 года Московский эндокринный завод в статусе промышленного комплекса пользуется налоговыми льготами. При этом сэкономленные суммы предприятие тратить на дальнейшее развитие производства. В 2021 году завод оформил с городом офсетный контракт. Согласно документу, в течение двух лет инвестор обязуется наладить в столице выпуск 20 препаратов. Среди них - противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие, а также антидепрессанты и нейролептики. Москва в то же время даёт гарантию на закупку лекарств на 1,1 миллиарда рублей за восемь лет.