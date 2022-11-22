Дептранс Москвы сообщил, что движение поездов на D2 и Курском направлении восстановлено

Движение поездов на диаметре D2 и Курском направлении Московской железной дороги восстановлено и возвращается к работе по привычному графику, сообщает столичный Дептранс. Заблокировавший пути по направлению в область состав на станции Люблино сдвинут с помощью другого локомотива.

- Вместе с МЖД вводим в график задержанные поезда, - уточняется в сообщении.

Ранее KP.RU сообщил, что ледяной дождь в Москве привел к остановке поезда на станции Люблино, из-за чего пришлось задержать остальные составы.

При этом сбоев могло быть и больше, но железнодорожники начали убирать наледь с контактной сети еще с трех часов ночи. В течение дня эту работу выполняют 16 специально оборудованных локомотивов.

Синоптик Евгений Тишковец призвал москвичей серьезно отнестись к прогнозу ледяных дождей в Москве на 22 ноября 2022 года, предупредив, что на дорогах и тротуарах будет крайне скользко.