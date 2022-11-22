Москвичи смогут легче попасть в Богородское, Сокольники и Преображенское

Новый мост через Яузу на востоке Москвы рассчитан на четыре полосы движения. Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

На востоке Москвы появилась новая дорожная связка между районами Сокольники и Богородское - новый мост через Яузу соединил проспект Ветеранов и реконструированную Краснобогатырскую улицу. О его открытии сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник подчеркнул, что прямая связка между двумя большими магистралями позволит горожанам сэкономить время в пути: «Улучшится транспортная доступность восточных районов Богородское, Сокольники и Преображенское».

Проезжая часть нового моста шириной 13,5 метра разделена на четыре полосы - по две в каждом направлении. При этом правые полосы в обоих направлениях выделены для движения общественного транспорта и грузовиков, уточняется на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

А в будущем еще один мост через Яузу появится между Госпитальной и Рубцовской набережной. Как сообщал KP.RU, он соединит общественные пространства с массовым пребыванием людей: на правом - МГТУ имени Н.Э. Баумана, на левом - госпиталь имени Н.Н. Бурденко.