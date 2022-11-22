Более 75 тысяч рабочих устраняют последствия ледяного дождя в Москве

Столичные коммунальщики продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за мокрого снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве более 75 тысяч рабочих и свыше десяти тысяч единиц техники устраняют последствия непогоды. В город пришел ледяной дождь, местами образовался гололед. Высота снежного покрова может увеличиться до пяти сантиметров, сообщили в Телеграм-канале КГХ.

Столичные коммунальщики продолжают работать в режиме повышенной готовности. На дежурстве находятся бригады префектур округов и инженерных компаний.

В первой половине дня специалисты уже подмели проезжую часть, тротуары и дворы, а также провели противогололедную обработку. Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, остановок, станций метро и МЦК, ТПУ. На дорогах, в частности, в Новой Москве и на МКАД, водителям помогают тягачи. По возможности горожан просят отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее KP.RU сообщал, что на Московский регион обрушились ледяные дожди, местами идет мокрый снег. Гололед уже фиксируется в Волоколамске, Новом Иерусалиме, Павловском Посаде, Серпухове и других городских округах. Столбики термометров показывают около -3…0 градусов.