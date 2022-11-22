Столичный поселок Северный получит метро до конца 2023 года

Проект станции метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии. Фото: stroi.mos.ru

На Люблинско-Дмитровской линии метро продолжают строить участок от «Селигерской» до «Физтеха» в поселке Северный. Напомним, его начали прокладывать в 2019 году. На маршруте вдоль Дмитровского шоссе разместятся три станции - «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, работы выполняются по графику.

«На сегодня участок длиной почти 6 километров готов на 43%, - отметил заммэра. - Его запуск планируется до конца следующего года».

Глава столичного Стройкомплекса уточнил, что здесь полностью завершилась тоннеллепроходка. Специалисты теперь заняты устройством жесткого основания и верхнего строения пути. На будущих станциях сооружают монолитные конструкции. «В том числе ведутся работы по гидроизоляции и креплению котлованов», - добавил Бочкарёв.

Проект станции метро «Яхромская» («Улица 800-летия Москвы») Люблинско-Дмитровской линии. Фото: stroi.mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции «Физтех»:

- ускорит поездки по городу для примерно 500 тысяч жителей, а также работающих в столичных районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, города Долгопрудный Московской области;

- создаст дополнительные удобные маршруты - на метро, МЦД или в наземке;

- разгрузит конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и частично Калужско-Рижской линий метро, а также Дмитровское шоссе и соседние улицы.

При этом Люблинско-Дмитровская линия вырастет почти в два раза. На салатовой ветке метро вместо 14 станций, которые были в 2010 году, появится 26 станций. Ее длина достигнет 45,4 километра, то есть в два раза больше, чем в 2011 году. В перспективе на ней между «Кожуховской» и «Печатниками» планируется построить 27-ю станцию «Южный порт».