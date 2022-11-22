Новый рекреационный центр «Парадный вход в лес» появился на окраине Битцевского леса

Рекреационный центр «Парадный вход в лес» создан вне границ особо охраняемой природной территории. Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

В Москве на окраине Битцевского леса создали еще один локальный рекреационный центр – «Парадный вход в лес». Он находится недалеко от станций метро «Новоясеневская» и «Битцевский лес», сообщили на сайте столичной мэрии.

На этом участке и ранее располагалась зона отдыха, однако скамейки, детская площадка, урны со временем пришли в негодность. Кроме того, дорожку от метро до лесопарка перекрывали гаражи. Специалисты привели в порядок эту территорию.

В рекреационном центре появились две площадки для игры в волейбол и баскетбол, два теннисных корта, зоны для воркаута и игры в пинг-понг, а также три площадки с тренажерами. Здесь же обустроили игровые комплексы для детей с башнями, скатной горкой, качалками и канатной каруселью. Рядом разместили туалеты, пункты проката и несколько кафе. Новое пространство находится вне границ особо охраняемой территории.

Кроме того, около станции метро «Битцевский парк» обновили пешеходные дорожки, лавочки и урны. А со стороны парка 30-летия Ясенево сделали парковку на 170 машино-мест.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье с 25 ноября начинают работать горнолыжные курорты. Первыми запустят спуски в Дмитровском городском округе, затем в Подольске и Пущино.