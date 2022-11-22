Задержан водитель КамАЗа, сбивший насмерть 10-летнюю девочку на западе Москвы

Девочка попала под колеса бетономешалки КамАЗ Фото: прокуратура Москвы

Полиция Москвы задержала 45-летнего водителя КамАЗа, который 21 ноября 2022 года насмерть сбил 10-летнюю девочку на западе Москвы. Авария произошла на улице Родниковой в Солнцево, сообщает пресс-служба УВД по ЗАО столицы. Ребенок пытался перебежать проезжую часть по пешеходному переходу без светофора.

- По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, - уточняется в сообщении.

Как сообщал KP.RU ранее, ребенок погиб на месте происшествия. Водитель признался, что не увидел пешехода, так как было темно, а светофор не работал. Позднее выяснилось, что переход был нерегулируемым - светофора на нем и не было.

Расследование ДТП продолжается, в ближайшее время суд определит, будет ли водитель КамАЗа арестован на время следствия.