Владимир Путин выступил на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве

Президент России посетил церемонию открытия памятника на площади Фиделя Кастро в районе Сокол в столице. Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Бронзовый монумент появился на одноименной площади в районе Сокол на севере Москвы, сообщает KP.RU.

Владимир Путин, выступая на церемонии, назвал Кастро одним из самых ярких лидеров XX века.

- Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости. За свободу угнетенных народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство, - подчеркнул глава России.

Президент Кубы выразил благодарность авторам монумента и обратил внимание на роль Фиделя Кастро в развитии дружбы между двумя странами.

Памятник Фиделю Кастро установили по иницитиве Министерства обороны России. Он выполнен скульптором Алесеем Чебаненко и архитектором Андреем Белым. Их проект победил на предварительно проведенном конкурсе, на который было представлено еще 10 работ.

Как сообщал KP.RU ранее, президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Москву 19 ноября. Вместе с ним прибыла его супруга.