Как животные из Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь

Фото: скриншот из видео Московского зоопарка

Москву захлестнул ледяной дождь - опасное погодное явление, покрывающее наледью всё, куда попадают капли. Люди на него реагируют по-своему, а вот реакция животных в зоопарке стала куда более сдержанной. О том, как звери восприняли смену погоды, рассказали в соцсетях Московского зоопарка.

Большинство зверей заранее готовятся к холодам, и в целом не удивляются снегу или дождю. Но вот мокнуть и ходить по сырым вольерам им не нравится. Так, например, манул Тимофей полностью проигнорировал дневные прогулки, предпочитая отлеживаться в укрытии. У него для борьбы с холодами и сыростью отличный мех, да и жирка к зиме недовольный кот набрал с запасом. А вот его более крупные сородичи, например рыси и пумы, с удовольствием прогулялись.

Панды Жуи и Диндин также погуляли под дождём, но в итоге нашли себе укрытия и остаток дня провели в них. Леопард Мизер остался под навесом, решив что такая ненастная погода не для него. Зато вольготно себя чувствовали все ластоногие. Моржи, сивучи, морские котики и морской заяц спокойно занимались своими будничными делами и с удовольствием купались под дождём - им холода и лёд не помеха.

Ранее KP.RU сообщал о том, как животные из Московского зоопарка отреагировали на первый снег в столице.