Ефимов: В Москве зафиксирован рост поставок товаров столичными производителями продуктов питания

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте поставок продуктов питания, выпускаемых столичными производителями. Сюда входят самые разные товары - от хлеба и сладостей до рыбных и мясных деликатесов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении спроса на продукцию предприятий столицы. При этом уже произошло замещение импорта в фармацевтике, пищевой промышленности, сфере технологий и производства оборудования, в других отраслях.

«За девять месяцев текущего года компании столицы поставили заказчикам товары более чем на 405 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Это на 4,9 процента превышает показатель за аналогичный период 2021 года».

По его словам, увеличению способствовал в том числе рост на 19 процентов отгрузки молочных товаров. Сумма при этом составила 44 миллиарда рублей.

«Объем поставок напитков достиг 53 миллиардов рублей, что на 11,5 процента больше по сравнению с результатом за январь – сентябрь прошлого года», – добавил Ефимов.

В целом продуктов питания в Москве с января по сентябрь этого года стали производить на 1,6 процента больше, чем за те же месяцы в 2021-м. Из действующих в городе более чем двухсот компаний пищевой промышленности свыше четверти обеспечивают жителей хлебобулочными изделиями. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что примерно 70 столичных предприятий готовят хлеб, выпечку и мукомольную продукцию, поставляемые во все регионы России.

«С начала года московские пекари произвели 335 тысяч тонн изделий, - добавил глава ведомства. - Это на 5,4 процента больше по сравнению с показателем прошлого года за аналогичный период».

ВАЖНО

Развитию производств, увеличению выпуска и поставок товаров столичными компаниями способствует в том числе поддержка города. Сюда, к примеру, входит:

- льготные кредиты и займы;

- помощь в подборе площадки для создания предприятий. Причем землю можно взять в аренду у города без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). На таких условиях в столице планируется построить более 10 пищевых предприятий;

- оформление специальных статусов, дающих право на налоговые льготы. Статус промкомплекса сейчас присвоен более чем 20 производителям. Для них региональная ставка налога на прибыль уменьшена с 17 до 13,5 процента, налог на имущество - вдвое, земельный налог – на 80 процентов.

Обращения компаний города принимает Центр поддержки промышленности (ЦПП):

- по телефону +7(495) 630-00-00, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00;

- через электронную почту industrysupport@mos.ru.