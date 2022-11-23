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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:59

Москвичи с годовыми абонементами «Тройка» смогут заморозить их на 14 дней время отпуска и больничного

Неиспользованные дни поездок прибавятся к общему сроку действия билета
Ирина РЕБРИКОВА
«Заморозить» пока можно будет только годовой абонемент, записанный на карту «Тройка»

«Заморозить» пока можно будет только годовой абонемент, записанный на карту «Тройка»

Фото: Департамент транспорта Москвы

Пассажиры общественного транспорта в Москве, которые купили годовой абонемент и записали его на карту «Тройка», смогут при необходимости заморозить его действие на срок до 14 дней. Этой возможностью удобно воспользоваться, например, на время отъезда из города или в период больничного, когда совершать поездки не требуется, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

- Неиспользованные дни поездок прибавятся к общему сроку действия билета, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы оформить «заморозку», нужно будет воспользоваться приложением «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Правда, эта функция будет доступна в них не раньше лета 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что акцию «Время ранних» в метро Москвы продлили до марта 2023 года. Пассажиры некоторых линий столичной подземки продолжат ездить со скидкой в утренние часы.