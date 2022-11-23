Награду «Родительская слава» получили 18 многодетных семей в Москве

Награды вручили 18 семьям. Фото: mos.ru

Трем многодетным семьям из столицы вручены орден и медали ордена «Родительская слава», еще 15 таких семей награждены почетным знаком «Родительская слава города Москвы», сообщает сайт мэра и правительства столицы. Эти награды присуждаются с 2009 года.

- Почетный знак «Родительская слава города Москвы» присуждают родителям, живущим в столице не менее 10 лет и воспитывающим пять и более детей, либо одному из родителей или усыновителей в случае неполной семьи, — уточняется в сообщении.

Среди награжденных почетным знаком - семья Даны и Алексея Пауковых, чьи пять дочерей объединились в ансамбль «Сестры Пауковы», а их старший брат регулярно участвует и побеждает в олимпиадах по химии.

Также эту награду вручили семье Малышевых, в которой все шестеро детей активно занимаются спортом, а старший ребенок Максим даже отобран в сборную России по пятиборью.

Орденом «Родительская слава» вручили семьям Московский, Денисовых и Свидрук.

Ранее KP.RU сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты строительства 10 школ и детсадов в разных районах столицы. Все эти образовательные учреждения построят на средства частных инвесторов.