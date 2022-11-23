Флорист назвала минимальную цену букета ко Дню матери в Москве

В Москве на День матери чаще всего приобретают букеты из роз или хризантем Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Самый дешевый букет цветов на День матери в Москве будет стоить около 1 тысячи рублей, заявила агентству «Москва» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Флорист подчеркнула, что речь идет о наиболее скромном варианте.

- Имеется в виду букет - собранные разных сортов цветы, перевязанные лентой и упакованные в красивую бумагу, — сказала Валентина Сафронова.

Она добавила, что самыми популярными цветами у клиентов как в Москве, так и в других городах России остаются розы и хризантемы. Выбор первых объясняется привычкой покупателей-мужчин дарить их на все поводы, а второй вариант зарекомендовал себя долговечностью. Хризантемы остаются живыми дольше остальных цветов.

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпадет на 27 ноября.

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