Москвичам рассказали, как готовят каток на ВДНХ к открытию 25 ноября 2022 года

Каток на ВДНХ откроется 25 ноября 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

На ВДНХ в Москве идут последние приготовления перед открытием 25 ноября легендарного катка. О секретах подготовки самой большой ледовой площадки столицы рассказал сайт мэра и правительства Москвы.

Как выяснилось, работа началась еще в сентябре. После установки ограждения по периметру асфальт засыпали песком, чтобы поверхность будущего катка была ровной. А после поверх песка разместили специальные трубки, которые позволяют намораживать лед.

- Этой зимой обслуживать каток будут 11 холодильных установок. Они помогут сохранить ледовое покрытие в любую погоду до +10 градусов, — уточняется в сообщении.

Сейчас идет работа над последним, верхним слоем льда, каток готов на 90%. По периметру площадки смонтированы раздевалки, пункты проката, фуд-корты.

Ранее KP.RU рассказал о развлекательной программе на катке ВДНХ, запланированной на этот сезон.