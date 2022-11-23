Пьяный мужчина разделся догола и устроил забег по коридорам колледжа на юге Москвы

Задержанного дебошира росгвардейцы передали коллегам из полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нетрезвый обнаженный мужчина переполошил сотрудников охраны колледжа, расположенного во 2-ом Тульском переулке на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Раздевшись догола, он расколотил окно и через него влез в здание, а когда его заметил охранник, устроил забег по коридорам образовательного учреждения, сопровождая погоню нецензурными комментариями. Охранник вызвал подкрепление в лице сотрудников Росгвардии.

- Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны, несмотря на оказанное физическое сопротивление, правонарушитель был задержан, — уточняется в сообщении ведомства.

Как выяснилось, дебоширом оказался 28-летний приезжий из республики Беларусь. Толком объяснить причины своего поступка он не смог и вскоре был передан для дальнейшего разбирательства столичным полицейским.

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