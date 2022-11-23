В Зеленограде снесли незаконное строение офиса продаж

В связи с нарушением условий договора аренды строение было признано незаконным и подлежало сносу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В микрорайоне 3Б в Зеленограде около жилого 17-этажного дома находилось коммерческое строение бывшего офиса продаж. Его обнаружили специалисты Госинспекции по недвижимости. Оказалось, что сооружение не имело адреса и давно простаивало без использования. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, пользователь вовремя не убрал постройку в 160 квадратных метров. Она так и осталась рядом с жилым комплексом.

«В связи с нарушением условий договора аренды строение было признано незаконным и подлежало сносу», – отметил глава ведомства.

По требованию Госинспекции незаконное строение уже демонтировано. Освободившуюся площадку привели в порядок.