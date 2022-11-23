Собянин и Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе «Москвич»

Сергей Собянин и Денис Мантуров запустили производство на автозаводе «Москвич». Фото: Антон Новодережкин/ТАСС.

На автозаводе «Москвич» 23 ноября запустили серийную сборку автомобилей. Бывшее предприятие, оставленное французским концерном Renault, снова приступило к работе. Теперь здесь будут выпускать модели отечественного бренда «Москвич». В церемонии запуска предприятия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

«Не прошло и шести месяцев - мы запускаем завод, который в свое время Renault оставило и ушло с российской площадки, - рассказал Сергей Собянин. - Наверное, многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом «Москвич», и это, конечно, историческое событие. Понятно, что в начале мы начинаем с крупноузловой сборки, но через несколько лет, я надеюсь, и я уверен, что Москва будет выпускать уже на собственной платформе автомобиль».

Первые «Москвичи» новой сборки поступят в массовую продажу в декабре 2022 года. Кроме обычных машин завод также будет выпускать электромобили. Мэр столицы подчеркнул, что этот экологичный вид транспорта ждет большое будущее.

«В Москве есть большие компетенции в области электротранспорта, начиная от рельсового транспорта и заканчивая речными электрическими трамвайчиками. И все больше и больше на улицах Москвы электротранспорта. Это будущее и с точки зрения технологий, и с точки зрения экологии большого города», - рассказал глава московского правительства.

Первой моделью, поставленной на поток после возобновления работы завода, стал кроссовер «Москвич 3». Автомобиль оснащен комфортабельным салоном с эргономичными сиденьями, цифровой приборной панелью, камерами кругового обзора и электрическим люком. Машина оборудована бензиновым турбомотором в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой механической коробкой передач. На цифровой приборной панели есть дисплей и мультимедийная система с сенсорным экраном с возможностью подключения к смартфонам Apple и Android.

До конца этого года планируется выпустить около 600 «Москвичей», 200 из которых будут оборудованы электрическими двигателями. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС.

Одновременно с выпуском машин на бензиновом двигателе на заводе ведется работа по организации производства электромобилей. Планируется, что со временем они станут главной продукцией предприятия. По подсчетам экспертов, развитие в столице кластера по выпуску электромобилей позволит создать более 40 тысяч рабочих мест. Производство будет вестись не только в Москве, на головных предприятиях, но и в других регионах России. Каждый год в столице будут оборудовать порядке 150-200 станций для зарядки электромобилей.

Напомним, французский бренд Renault принял решение уйти из России и в мае 2022 года передал свой завод столичным властям. Тогда же предприятие сменило название на «Москвич». Уже в июле правительство Москвы и ПАО «КамАЗ» договорились о сотрудничестве и совместном производстве автомобилей на площадке завода. До конца этого года планируется выпустить около 600 машин, 200 из которых будут оборудованы электрическими двигателями.