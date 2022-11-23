Москва опередила Сочи и Грозный в топе городов с самым высоким уровнем жизни

Москва лидирует в рейтинге со значительным отрывом от других городов России Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва возглавила рейтинг российских городов с самым высоким уровнем жизни, составленный Финансовым университетом при Правительстве России, пишет «Российская газета». Авторы рейтинга назвали столицу лидером по качеству жизни.

- Москва опережает другие города в части материального благополучия, качества медицинского обслуживания и целого ряда других показателей, — говорится в материале.

На втором месте в этом году оказался Сочи, а на третьем - Грозный.

Авторы уточняют, что не использовали для составления топа экономические показатели. Он рассчитывался на основе ответов респондентов.

- Мы исходим из того, что мнение населения наиболее точно отражают реальное положение дел в городе, потому что наиболее точно могут оценить, как они живут, только сами люди", — приводит издание цитату автора рейтинга, директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца.

Ранее KP.RU сообщил, что социологи посчитали, сколько денег нужно москвичам в месяц, чтобы ощущать себя по-настоящему счастливыми.