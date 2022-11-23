Запланированный на 4 декабря Зимний велофестиваль отменили в Москве

В Москве отменили Зимний велофестиваль Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Москве отменили Зимний велофестиваль. Спортивное мероприятие планировали провести 4 декабря, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

На прошлой неделе горожане выбрали, как столица будет отмечать Новый год. Большинство жителей посчитали, что в этом году стоит отказаться от массовых гуляний. В Дептрансе поддержали этот выбор и решили не проводить Зимний велофестиваль.

«Но мы встретимся на велофестивалях в следующем году — следите за обновлениями и новостями в нашем Телеграм-канале», — добавили в пресс-службе.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Сергей Собянин рассказал, в каком формате пройдет празднование Нового года в столице. Москву украсят, но массовых мероприятий и фейерверков не будет. Такое решение приняли горожане в онлайн-голосовании на портале «Активный гражданин». Вместе с тем по традиции состоится «Елка Мэра» и фестиваль «Путешествие в Рождество», будет работать почта Деда Мороза.