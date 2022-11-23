Сбивший инспектора ДПС водитель автомобиля Honda задержан в Новой Москве

Задержанного водителя-лихача сейчас допрашивают Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбивший инспектора ДПС в Новой Москве лихач на автомобиле Honda задержан полицией. Инцидент произошел в поселении Вороновское 21 ноября 2022 года, двое суток нарушителю удавалось скрываться от правоохранителей, но в конце концов его обнаружили и доставили на допрос к следователям, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Изначально нарушитель привлек внимание сотрудников ДПС тем, что проехал на запрещающий сигнал светофора. По требованию инспекторов он остановился, но когда те подошли к машине, решил сбежать.

- На законные требования сотрудника полиции предъявить документы, не желая этого делать, злоумышленник начал движение на автомобиле, совершив наезд на сотрудника, после чего скрылся, — уточняется в сообщении ведомства.

Инспектору пришлось обратиться к медикам, после чего он вернулся к работе. 31-летнего лихача объявили в розыск и вскоре поймали. Сейчас идет его допрос. У следствия есть видеоматериалы, подтверждающие факт преступления. Подозреваемому вменяют применение насилия в отношении представителя власти, в ближайшее время решится вопрос о мере пресечения для него на время следствия.

О самом инциденте KP.RU сообщил ранее. Накануне, злоумышленник на Honda не стал предъявлять документы, наехал на правоохранителя и скрылся.