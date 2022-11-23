Бизнес-центр со входом в парк построят на Бумажном проезде в Москве

Новая башня впишется в общий стиль городской застройки. Фото: компания-застройщик Stone Hedge

В Москве на Бумажном проезде возведут бизнес-центр с индивидуальным входом в парк. Его построят на территории офисного квартала Stone Towers, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Наземная площадь 19-этажной башни составит порядка 40 тысяч квадратных метров. Двусветное сквозное лобби знания в 450 тысяч «квадратов» свяжет Бумажный проспект и офисный парк, который реализует застройщик по программе благоустройства территорий. Площадь парка – пять тысяч квадратных метров. Он будет доступен и для резидентов, и для местных жителей.

Фасады бизнес-центра выполнят из искусственного камня и стекла в сине-зеленых оттенках. Новая башня впишется в общий стиль городской застройки.

Уточняется, что всего в рамках проекта строят четыре башни. Их общая наземная площадь достигает 106 тысяч «квадратов».

Ранее KP.RU сообщал, что Москве инвесторы построят 11 образовательных учреждений при поддержке города. Среди них — учебные корпуса школ и детские сады. Они рассчитаны на 4,5 тысячи ребят.