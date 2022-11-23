Похожий на боевую гранату предмет нашли на детской площадке на севере Москвы

Похожий на боевую гранату предмет нашли на детской площадке в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Ляпидевского в Москве, на одной из детских площадок, был обнаружен предмет, крайне напоминающий боевую гранату. Его заметили лежащим в снегу, во дворе жилого дома, прямо рядом с местом для игр детей. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что граната (или похожий на неё предмет) была найдена во дворе дома № 6к3 на улице Ляпидевского, в районе Ховрино. Сейчас детская площадка и двор оцеплены, к месту обнаружения потенциально опасного объекта вызвали сапёров.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве на детскую площадку, находящуюся на территории детского сада на Цимлянской улице, пробралась больная лисица. Животное тошнило, и она успела напугать воспитанников детсада - воспитатели и дети заперлись внутри здания, и вызвали спасателей чтобы те поймали непрошенную гостью.