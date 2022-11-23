Эксперт Ситнов: Как спасти смартфон после падения в сугроб Фото: Михаил ФРОЛОВ

Технический специалист по микроэлектронике, преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов рассказал о том, как не позволить смартфону сломаться в случае, если он упал в сугроб. Его слова передаёт «Газета.Ru».

По словам Ситнова, вода является злейшим врагом любого смартфона, а снег - та же вода, просто в другом агрегатном состоянии. Соответственно, падение в сугроб для вашего гаджета может окончиться весьма печально. В первую очередь страдают разъёмы, динамики и микрофон.

Сразу идти в тёплое место после того, как ваш гаджет попал в снег, не стоит. Сперва постарайтесь вытряхнуть весь снег из зарядного порта, гнезда для наушников, динамиков, микрофона и других отверстий. В противном случае он начнёт таять, и вода быстро попадёт внутрь.

Чтобы прочистить маленькие отверстия лучше воспользоваться зубочисткой или ушной палочкой. Подойдёт что угодно тонкое, лишь бы не из металла - им легко повредить важные элементы. Также не стоит спешить ставить упавший в сугроб смартфон на зарядку, так как нагревание от напряжения может создать под охлаждённым корпусом конденсат.

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