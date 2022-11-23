Водителя Камаза, сбившего насмерть 10-летнюю девочку в Москве, арестовали до 21 января 2023 года

Фото: скриншот из видео Фото: прокуратура Москвы

Никулинский районный суд Москвы принял решение арестовать водителя КАМАЗа, который 21 ноября насмерть сбил 10-летнюю девочку, до 21 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Согласно материалам дела, утром 21 ноября он двигался на грузовике по улице Родниковой, и приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу не стал пропускать перебегавшего дорогу ребёнка.

В результате 10-летняя девочка скончалась на месте от полученных травм, когда КАМАЗ наехал на неё. Сам водитель признаёт вину, но только частично.

Напомним, KP.RU сообщал о том, что по версии водителя грузовика на Родниковой улице был сломан светофор, а из-за темноты он попросту не увидел бегущего ребёнка.