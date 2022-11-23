Системы жизнеобеспечения в Москве в непогоду работают в обычном режиме

Коммунальные службы Москвы работают в режиме повышенной готовности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на непогоду в Москве, городские системы жизнеобеспечения работают штатно. Сбоев в подаче тепла, электричества, газа и воды не допущено, сообщили на сайте столичной мэрии.

На дежурствах находятся аварийный бригады префектур округов и инженерных компаний, коммунальщики работают в режиме повышенной готовности. Кроме того, в столице регулярно очищают от снега дороги, дворы и тротуары, а также походы к остановкам, станциям метро, МЦК, ТПУ. Также проводится противогололедная обработка. Специалисты постоянно следят за состоянием дорожно-уличной сети.

В Москве, 23 ноября, к вечеру ожидается небольшой мороз, из-за минусовых температур может образоваться гололедица. Пешеходов просят быть осторожными на улицах, а водителей призывают не совершать резких маневров на трассах и соблюдать скоростной режим.

Как сообщал KP.RU, в столице вечером ожидаются восьмибалльные пробки. Движение будут осложнено из-за погодных условий, мелких ДТП и ремонтных работ. По возможности горожан просят пересесть на общественный транспорт.