Производство новых «Москвичей» нарастят до 120 тысяч штук ежегодно к 2025 году

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К 2025 году автозавод «Москвич» планирует выпускать около 120 тыс. моделей новых кроссоверов за год. Основной упор будет делаться на бензиновые версии, их хотят делать по 100 тыс. штук в год, но производство машин с электрическим двигателем также учтено. Об этом сообщает корреспондент KP.RU.

До конца 2022 года завод намерен собрать около 400 моделей «Москвич 3» (бензиновый двигатель), и 200 электрокаров «Москвич 3е», однако планы на будущее куда более масштабные. План на 2023 год заключается в сборке 50 тыс. бензиновых авто, и 10 тыс. электрических, а к 2025 году эти цифры будут удвоены.

Стоимость кроссоверов «Москвич» пока не озвучивали, однако они поступят в продажу уже в декабре 2022 года. Напомним, что новинка собиралась на базе китайских паркетников Jac. Их стоимость варьируется от 1,5 до 2,2 млн рублей, в зависимости от комплектации.

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