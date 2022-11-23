Суд отправил под домашний арест фигурантов дела о пожаре на цветочном складе в центре Москвы Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Генеральный директор ООО «Ново Флоре» Антон Мачелюк и специалист по охране труда и пожарной безопасности этой компании были отправлены Дорогомиловским районным судом Москвы под домашний арест, из-за гибели семерых человек при пожаре на Комсомольской площади. Об этом пишет пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Помимо гендиректора и специалиста по безопасности в деле фигурирует и экс-директор компании, жена Мачелюка - Анна Мачелюк. Как сообщают в ведомстве, все три ответственных лица обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

По версии следствия, чета Мачелюк и главный в организации по безопасности допустили преступную небрежность, и осознанно не соблюдали меры противопожарной безопасности на складе, не установили системы оповещения и тушения пламени, не озаботились планом навигации при эвакуации людей в случае возгорания. В результате этой халатности 20 ноября 2022 года в огне на Комсомольской площади погибли семь человек.

Расследование продолжается. Антон Мачелюк и специалист по пожарной безопасности ООО «Ново Флоре» отправлены под домашний арест на два месяца. Анна Мачелюк пока что получила только запрет на совершение определённых действий.

Ранее KP.RU более подробно разъяснял дело Анны Мачелюк. Она признала свою вину, и уже начала выплачивать компенсации семьям погибших.