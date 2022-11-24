Овчинский: Столичный производитель электротехнического оборудования переходит на отечественную систему проектирования

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Внедрением на своём производстве российской системы автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D» занимается московская компания «ЭЛТЕЗА». Предприятие является одним из крупнейших производителей современных систем управления движением поездов. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, созданная отечественными разработчиками система размещена в столичном реестре промышленных IT-решений «Банк технологий».

«Мы запустили этот ресурс в 2020 году, чтобы московские компании могли найти партнеров для модернизации и развития своих производственных мощностей», - отметил глава ведомства.

По его словам, сегодня реестр представляет более 240 отечественных технологических решений. Они также помогают городским предприятиям в оперативном решении вопросов, связанных с поиском альтернативных поставщиков ПО.

Производитель электротехнического оборудования применяет при его создании 3D-моделирование. С помощью российского ПО специалисты предприятия смогут сделать цифровую модель изделия. Нужная для его выпуска конструкторская документация станет формироваться в автоматизированном режиме. На выходе все модели, чертежи и спецификации будут отвечать российским стандартам. Переход на такую систему обеспечит компании независимость информационной инфраструктуры и сохранит устойчивость производства.

Разработка российской компании АСКОН - система «КОМПАС-3D», используемая для трехмерного проектирования изделий. Это необходимо в разных отраслях промышленности, в том числе авиа- и машиностроении. Среди преимуществ ПО - широкие возможности 3D-моделирования, поддержка прямого редактирования геометрии и обмен данными с другими CAD-системами. В основе системы - геометрическое ядро собственного производства, которое служит гарантией ее независимости от импортных программных компонентов. ПО включает себя, кроме базового пакета 3D-моделирования, также и электронные справочники стандартных изделий с готовыми трехмерными моделями деталей, узлов, крепежа и других конструктивных элементов.