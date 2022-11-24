Ефимов: На севере Москвы появятся шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Склады, гаражи и стоянки для спецтехники. Все это занимает сейчас огромную площадь на севере столицы - более сотни гектаров! Их ждёт масштабное преображение по программе комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на этих участках построят шесть физкультурно-оздоровительных комплексов. Их разместят в четырех столичных районах - Головинский, Коптево, Восточное и Западное Дегунино. Общая площадь сооружений - более 20 тысяч квадратных метров.

«Всего в развитие участков общей площадью около 113 гектаров, на которых буду расположены спортивные объекты, планируется инвестировать более 240 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект составит порядка девяти миллиардов рублей».

Известно, что в Восточном и Западном Дегунино появятся два физкультурно-оздоровительных центра со специализированными залами для спортивных игр и бассейном. Площадь каждого из них - 6,5 тысячи квадратных метров. В Коптево возведут физкультурный центр в четыре тысячи квадратных метров. В Головинском районе - три многофункциональных спорткомплекса с залами для семейных занятий.

«Помимо этого, в каждом районе будут размещены уличные спортплощадки», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Напомним, по проектам КРТ в столице появятся порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в целом составят семь триллионов рублей. А городской бюджет получит при этом около трех триллионов рублей. КРТ запланировано уже для нескольких площадок, среди которых «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево». Сюда также добавились закрытая стройка в Тропарево-Никулино на западе столицы, заброшка в Тимирязевском районе Москвы, бывшие промзоны «Тёплый Стан» и «Автомоторная». Кроме того, известно о КРТ ещё нескольких бывших промзон - «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Кунцево», а также участка на проспекте Маршала Жукова.