Жители Москвы смогут оформлять льготные электронные рецепты на лекарства сроком до года

Выдавать лекарства будут по QR-коду электронного рецепта или по полису ОМС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве пациенты поликлиник, нуждающиеся в длительном курсе лечения или имеющие право на получение медикаментов бесплатно и со скидкой, теперь смогут оформлять льготные электронные рецепты сроком до одного года. Получать лекарства по ним получится раз в один или три месяца, сообщили на сайте столичной мэрии.

Данный проект запустили в пилотном формате. Новый подход освободит горожан от десятка тысяч лишних визитов в поликлиники за рецептом на медицинские препараты, которые они принимают постоянно. Пациенту будет достаточно прийти в аптечный пункт и получить нужное лекарство. Кроме того, время освободиться и у врачей.

Вся информация о рецептах хранится в электронных медкартах и в инфоматах поликлиник. Выдача лекарств будет осуществляться по QR-коду электронного рецепта или по полису ОМС. Уточняется, что обычно длительное курсовое лечение назначают людям с хроническими заболеваниями, например, болезнями систем кровообращения, эндокринными заболеваниями.

Ранее KP.RU сообщал, что с начала года в Москве построили 12 медицинских объектов. В частности, открылась поликлиника с женской консультацией в поселке Сосенское, четыре детских поликлиники на западе и севере столицы. Еще 11 медучреждений будут готовы к завершению в декабре.