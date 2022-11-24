Жительницы Москвы в 2022 году чаще всего рожали первого ребенка в 27 лет

Более 40% жительниц столицы в этом году родили первенца Фото: Иван ВИСЛОВ

С января по октябрь 2022 года самый популярный возраст для рождения первого ребенка среди москвичек составил 27 лет. Однако в прошлом году жительницы столицы чаще всего впервые становились мамами в 29 лет, сообщил ТАСС ссылкой на пресс-службу Управления ЗАСГ Москвы.

«В целом больше всего женщин в этом году родили ребенка в 32 года, в прошлом году за аналогичный период этот возраст составил 31 год, а в 2020 году - также 32 года», — отметили в ЗАГС. Уточняется, что более 40% жительниц Москвы в этом году родили первенца.

Родители дали своим малышам порядка 6,5 тысячи различных имен. Наиболее популярными остаются Александр, так назвали около двух тысяч мальчиков, и Софья (София) – такое имя получили более 2,3 тыс. девочек. Кроме того, в тройку лидеров входят имена Михаил и Максим, Мария и Анна.

Ранее KP.RU сообщал, что ЗАГС назвал самые необычные имена для детей 2022 года в Москве. Среди них – Розалия, Весна, Малина, Тор и Ной.