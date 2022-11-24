Спасатели Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за хрупкого льда на водоёмах Фото: Городское хозяйство Москвы

Хоть уже и наступила полноценная зима, но на многих водоёмах, и уж тем более в пойме Москва-реки, лёд очень тонкий и опасный. В это время часто случается, что люди выходят на хрупкий лёд и проваливаются под него. Поэтому все столичные спасатели находятся в режиме повышенной готовности, о чём пишет пресс-служба Городского хозяйства Москвы.

В зимнее время спасатели патрулируют водоёмы на судах на воздушных подушках, чтобы быстро пройти и по воде, и по льду. Однако в данный момент, когда лёд ещё не окреп, выходить на него без подобных средств крайне опасно. Он может казаться прочным, но его толщина не превышает двух сантиметров, и корка в любой момент может разрушиться.

Специалисты спасательных служб ежедневно измеряют толщину и плотность льда в водоёмах Москвы. Например, по всей Москва-реке, кроме Бездонного озера, Кировской поймы и Химкинского водохранилища, на момент 24 ноября льда нет вообще. Малые внутренние водоёмы ледяной коркой покрылись, но её толщина не превышает двух сантиметров. Пруды и река Десна в ТиНАО также закрылись льдом, но тоже не прочным.

Жителей Москвы настоятельно просят не выходить на лёд, следить за детьми и домашними животными, и не рисковать своей и чужими жизнями. 23 февраля KP.RU приводил пример того, что случается когда кто-то выходит на лёд слишком рано - собака в Долгопрудном провалилась в ледяную воду, благо её успел спасти проходивший мимо местный житель.