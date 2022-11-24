Собянин распорядился начать подготовку к вводу в эксплуатацию нового комплекса Главархива

Новый комплекс Главархива станет крупнейшим и самым современным в России. Фото: stroi.mos.ru.

В ТиНАО откроется крупнейший и самый современный архив России. Строительство здания комплекса Главархива сейчас находится в финальной стадии. После того, как оно будет готово, хранилище оснастят по последнему слову техники. Новый комплекс будет полностью роботизированным, что существенно облегчит поиск и хранение документов. Это поможет вывести работу с документами в столице на совершенно новый цифровой уровень. Постановление о начале подготовки здания Главархива к вводу в эксплуатацию подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Правительство Москвы приняло решение о начале подготовки к вводу в эксплуатацию нового роботизированного комплекса Главархива, строительство которого завершается в поселении Вороновское (ТиНАО). Для перемещения архивных фондов и их последующего хранения в новом здании будут закуплены 530 тысяч специальных палет и 4,77 миллионов коробов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Новый архивный кластер станет самым большим в нашей стране. На площади в 70 тысяч квадратных метров можно будет разместить до 100 миллионов единиц хранения. Контролировать работу архива будет интеллектуальная система управления. Она создана по самым современным технологиям. Система включает в себя роботизированную линию поиска, загрузки и выгрузки документов, конвейеры, роботов-манипуляторов и краны с телескопическими вилами. Для хранения документов важна «погода в доме» – определенные температура и влажность. Поэтому в хранилище будет поддерживаться искусственный микроклимат с пониженным содержанием кислорода.

После того, как новый архивный комплекс начнет свою работу, сроки поиска и выдачи документов из Главархива Москвы значительно сократятся.

«Роботизация всех процессов позволит обрабатывать порядка 300 запросов в час, или около 2 тысяч обращений в день. Таким образом, работа столичного архивного ведомства перейдет на принципиально новый качественный уровень», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, новый архивный кластер избавит от необходимости хранения документов медицинские, образовательные и другие социальные учреждения Москвы. Сейчас архивы занимают в этих организациях более 90 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин утвердил планы комплексного развития семи бывших промзон в разных районах Москвы. Новыми кварталами будут застроены бывшие промышленные территории «Алабушево», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Алтуфьевское шоссе», «Вагоноремонт», «Северянин» и промзона на улице Кусковская. Сейчас эти площадки заняты в основном устаревшими складами и гаражами. На их месте построят жилые дома, офисные и общественные здания, спортивные комплексы, торговые центры, кафе.