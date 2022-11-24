Москвичам предлагают выбрать имя для родившегося на ВДНХ детёныша альпака

Фото: пресс-служба ВДНХ

В 2022 году на «Городской ферме» ВДНХ в Москве родился детёныш альпака, и теперь жителям столицы предлагают поучаствовать в голосовании, и выбрать подходящее имя для малышки. На выбор предлагаются имена Мила, Паулина, Милагрес и Шоколадка. Об этом пишет пресс-служба московской администрации.

Имена выбраны неслучайно. Паулина - начинается на букву «П», как и у всех членов её семьи. Папу маленькой альпака зовут Педро, а брата - Пако. Шоколадка связана с цветом её окраса, Мила - с миловидностью и очень добрыми глазами. Ну а Милагрес - южноамериканское имя с родины этого животного, и переводится с испанского языка как «чудо».

В ведомстве отметили, что малышка очень общительная, дружелюбная, и растёт хорошо. Очень много времени проводит на свежем воздухе, невзирая на прохладу, и охотно идёт на контакт как с другими животными, так и с людьми.

Поучаствовать в голосовании можно на портале «Активный гражданин». Также среди вариантов ответа можно предложить что-то своё в комментариях, или предоставить выбор имени альпака специалистам.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве проводили голосование за внешний вид и праздничные мероприятия, посвящённые Новому году. Спойлер - выбрали вариант без массовых столпотворений, но с украшениями.