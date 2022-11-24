Лжесоцработники украли у 86-летней москвички два миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве правоохранители задержали подозреваемых в краже около двух миллионов рублей у пенсионерки. Ими оказались ранее судимые 38-летний мужчина и 45-летняя женщина, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники пришли к пожилой москвичке и представились социальными работниками. Они пообещали выплатить ей материальную компенсацию за неиспользованную путевку в санаторий и предложили написать заявление.

Потерпевшая поверила аферистам, впустила их в дом и начала составлять необходимый документ. В это время мужчина зашел в одну из комнат и украл сбережения хозяйки, которые хранились в папке на столе. После этого злоумышленника забрали заявление и ушли. Деньги они потратили на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигуранты находятся под стражей. Полицейские проверяют граждан на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенник из Подмосковья обманул инвесторов на 8,6 млн рублей. Преступника задержали, он находится под подпиской о невыезде.