Замглаве УВМ ГУ МВД по Москве Вячеславу Фомину предъявлено обвинение в организации незаконной миграции

В 2021 году обвиняемые незаконно оформили приглашения на въезд иностанных граждан Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в организации незаконной миграции замначальника МВД России по Москве Вячеславу Фокину, бывшему замначальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову и двум предпринимателям – Виталию Абрамову и Андрею Школьникову, сообщили в телеграм-канале СК РФ.

В 2021 году сотрудники управления миграции получили от коммерческой компании ходатайство о разрешении на въезд иностранцев. В документе содержалась недостоверная информация о целях их визит. Однако работники столичного МВД, используя служебное положение, незаконно оформили приглашения на въезд граждан из других стран в РФ.

Должностных лиц и предпринимателей задержали. У обвиняемых прошли обыски. Силовики изъяли документы и деньги, которые доказывают их незаконную деятельность. Следователи требуют заключить задержанных под стражу.

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